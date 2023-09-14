Концерт группы "Ленинград" отменили в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Концерт российской музыкальной группы "Ленинград", который должен был состояться в Москве в "Лужниках" 16 сентября, отменен. Об этом сообщается на сайте билетного оператора.

"Мероприятие "Ленинград", запланированное к проведению на площадке БСА "Лужники" 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора", – указано в публикации.

В сообщении также отмечается, что те, кто приобрел билет через площадку, могут вернуть его до конца ноября. Сами участники группы, в том числе ее солист Сергей Шнуров, не прокомментировали отмену мероприятия.

Ранее рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщал об отмене концертов в Иркутске и Хабаровске. Он не указывал причины произошедшего, однако позже добавил, что мероприятия были перенесены на другие даты.

До этого в Краснодаре и Нальчике были отменены концерты группы "Ночные снайперы", позже ее солистка Диана Арбенина сообщала, что они были перенесены из-за ее состояния здоровья.



В столичном регионе призвали отменить концерты украинской певицы Ани Лорак