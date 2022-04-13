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Концертный директор "ВИА Гры" опроверг информацию о закрытии группы. Он пояснил, что у владельца просто сменилось юридическое лицо, группу никому не продают.

"Юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация, которая произошла еще в 2019 году", – сказал концертный директор "Газете.ру".

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу "ВИА Гра". В документах указывалось, что требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения.

Женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году. Она является лауреатом многих музыкальных премий, в числе которых "Золотой диск", "Золотой граммофон", "Премия Муз-ТВ" и "Песня года".

