Меладзе ликвидирует группу "ВИА Гра"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Музыкальный продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу "ВИА Гра". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официальные документы ООО "Группа "ВИА Гра".

"Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения", – говорится в документе.

Уставной капитал компании оценивается в 10 тысяч рублей. Ее единственным владельцем является Константин Меладзе.

В 2021 году Меладзе впервые объявил о роспуске группы, однако коллектив в разном составе продолжил выступления.

Женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году. Она является лауреатом многих музыкальных премий, в числе которых "Золотой диск", "Золотой граммофон", "Премия Муз-ТВ", "Песня года" и других.

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