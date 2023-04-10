Певец Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Советский и российский музыкант Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43", – поделились в Роспатенте.

Указанные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого и минеральной воды. Кроме того, в эти классы подпадают услуги обучения и профессиональной подготовки.

Речь идет об услугах, цель которых заключается в развлечении и отдыхе людей, а также в предоставлении публике произведений искусства или литературы.

В январе в СМИ сообщалось, что Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. По словам супруги певца, он почувствовал недомогание и обратился за помощью. Артисту провели обследование и назначили лечение.

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