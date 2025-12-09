Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 17:11

Шоу-бизнес

Киану Ривз открыл самый большой в мире приют для животных

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Tearless World

Канадский актер Киану Ривз открыл в США самый большой приют для животных "Арч-Хейвен". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу учреждения в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

На церемонии открытия ленточку перерезал сам артист. На создание приюта, в котором кошкам и собакам будут бесплатно помогать в течение жизни, Ривз отдал 100 миллионов долларов.

Всего на территории находятся 500 питомников с климат-контролем для кошек и обустроена выездная ветеринарная больница. Для собак же выделили огромную площадку для выгула без поводка.

Ранее в Москве начал работу сервис "Моспитомец", с помощью которого горожане могут выбрать себе питомца без необходимости обходить множество приютов. На сайте есть удобные фильтры, с помощью которых можно подобрать окрас, возраст и пол животного.

Благодаря сервису увеличится число удачно пристроенных в семьи кошек и собак, отметила специалист по социализации животных приюта "Зеленоград" Алена Пивовар.

Читайте также


шоу-бизнесживотныеза рубежом

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика