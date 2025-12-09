Киану Ривз открыл самый большой в мире приют для животных

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Tearless World

Канадский актер Киану Ривз открыл в США самый большой приют для животных "Арч-Хейвен". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу учреждения в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

На церемонии открытия ленточку перерезал сам артист. На создание приюта, в котором кошкам и собакам будут бесплатно помогать в течение жизни, Ривз отдал 100 миллионов долларов.

Всего на территории находятся 500 питомников с климат-контролем для кошек и обустроена выездная ветеринарная больница. Для собак же выделили огромную площадку для выгула без поводка.

Ранее в Москве начал работу сервис "Моспитомец", с помощью которого горожане могут выбрать себе питомца без необходимости обходить множество приютов. На сайте есть удобные фильтры, с помощью которых можно подобрать окрас, возраст и пол животного.

Благодаря сервису увеличится число удачно пристроенных в семьи кошек и собак, отметила специалист по социализации животных приюта "Зеленоград" Алена Пивовар.