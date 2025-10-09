Актриса Эвелина Бледанс рассказала о важности дисциплины в уходе за лицом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/bledans

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс соблюдает дисциплину в уходе за лицом и телом даже во время гастролей. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

"Дисциплина – основной аспект активного долголетия! Вчера все пошли спать, а Эвелина – уход за лицом и капельницы. Сегодня все пошли спать, а Эвелина – на йогу и массаж", – поделилась Бледанс.

Для того чтобы сохранить красоту и молодость, актриса не дает себе расслабиться. Хотя иногда очень хочется просто понежиться в постели, призналась она.

Ранее Бледанс рассказала, что впервые пережила паническую атаку во время съемок шоу "Маска". Артистка выступала в костюме страуса и почти ничего не видела из-за перьев, которые также попадали в нос и горло. Кроме того, костюм был настолько тяжелым, что переодеваться ей помогали четыре человека.

