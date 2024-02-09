Директор Влада Бумаги опровергла наличие налоговых задолженностей у блогера

Фото: телеграм-канал "Влад Бумага A4"

Директор блогера Владислава Бумаги (Влада А4) Александра Баженова опровергла информацию о наличии у него налоговых задолженностей, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, у Бумаги нет и никогда не было никаких долгов – только за 2023 год блогер заплатил 200 миллионов рублей налогов.

Баженова уверила, что у блогера нет превышающей тысячу рублей задолженностей по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность.

Также директор опровергла, что Бумага переехал в Дубай. Она подчеркнула, что он живет в Москве.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Москвы составили шесть исполнительных производств на блогера Владислава Бумагу (известен под никнеймом Влад А4) в связи с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Видеокамеры зафиксировали нарушения блогером ПДД в августе и сентябре прошлого года. При этом по четырем из шести штрафов Бумага должен заплатить порядка 3 500 рублей, а по двум другим сумма не обозначена. Сами производства были составлены 22 и 25 января этого года. Кроме того, в ФССП уточнили, что блогер является гражданином Белоруссии.

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