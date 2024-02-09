Приставы в Москве завели шесть производств на блогера Влада Бумагу

Фото: телеграм-канал "Влад Бумага A4"

Судебные приставы Москвы составили шесть исполнительных производств на блогера Владислава Бумагу (известен под никнеймом Влад А4) в связи с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Это следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации ведомства, видеокамеры зафиксировали нарушения блогером ПДД в августе и сентябре прошлого года. При этом по четырем из шести штрафов Бумага должен заплатить порядка 3 500 рублей, а по двум другим сумма не обозначена. Сами производства были составлены 22 и 25 января этого года.

Кроме того, в ФССП уточнили, что блогер является гражданином Белоруссии.

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