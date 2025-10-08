Ксения Собчак рассказала, что ценит в мужчинах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в интервью Москве 24 рассказала, что больше всего ценит в мужчинах ироничный взгляд на жизнь.

По ее мнению, без этого "вообще невозможно". Она подчеркнула, что ценит гениальность и нестандартность, парадоксальность мышления в человеке.

Собчак также порассуждала, кто из трех мужчин, побывавших у нее на интервью, близок ей по формату – основатель лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов, актер Виталий Гогунский или певец Аким Апачев. По словам журналистки, она любит их по-своему и считает забавными.



Ксения Собчак журналистка, телеведущая Это желание доказать, что ты мужик, через какую-то такую маскулинность, на мой взгляд, немножко комично, но трогательно одновременно, потому что на самом деле ты понимаешь, что таким образом мужчина защищается. Он защищает свое эго, которому где-то там внутри очень страшно быть человечным, нормальным, где-то заплакать, где-то быть нежным, слабым. Это так страшно, что надо качать мускулы, не знаю, строить из себя мужика, хлопать женщину по заднице и в этом находить как бы ощущение, кормить свое мужское самолюбие.

Собчак подчеркнула, что эти три интервью совершенно разные. Однако наиболее удачным она считает разговор с Сульяновым, поскольку в ходе их беседы он превратился из "мачо" в "мальчика", который смог признать свои страхи и показать свою слабость.

Ранее Собчак рассказала, что вынуждена быть "стальным человеком", и добавила, что это является главной проблемой в ее жизни. По ее мнению, такая позиция – результат убежденности в том, что она справится со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.

