08 октября, 17:15Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, что ценит в мужчинах
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в интервью Москве 24 рассказала, что больше всего ценит в мужчинах ироничный взгляд на жизнь.
По ее мнению, без этого "вообще невозможно". Она подчеркнула, что ценит гениальность и нестандартность, парадоксальность мышления в человеке.
Собчак также порассуждала, кто из трех мужчин, побывавших у нее на интервью, близок ей по формату – основатель лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов, актер Виталий Гогунский или певец Аким Апачев. По словам журналистки, она любит их по-своему и считает забавными.
Собчак подчеркнула, что эти три интервью совершенно разные. Однако наиболее удачным она считает разговор с Сульяновым, поскольку в ходе их беседы он превратился из "мачо" в "мальчика", который смог признать свои страхи и показать свою слабость.
Ранее Собчак рассказала, что вынуждена быть "стальным человеком", и добавила, что это является главной проблемой в ее жизни. По ее мнению, такая позиция – результат убежденности в том, что она справится со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.
