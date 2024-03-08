Shaman выступил в Можайской женской колонии с новой песней

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Shaman выступил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5, где впервые представил на сцене новую песню "Мама". Об этом певец сообщил в своем телеграм-канале.

В посте певец рассказал, что в честь Международного женского дня решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием, и устроил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 специальное праздничное выступление.

Как отметил Shaman, именно там 8 марта впервые со сцены прозвучала его новая песня "Мама", клип на которую всего за сутки собрал уже свыше 2 миллионов просмотров. Певец также поблагодарил всех дам учреждения, в том числе сотрудниц ФСИН.

Ранее певец Shaman выступил перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День защитника Отечества. Певец стал рассказчиком трех новел из постановки "Вера. Надежда. Любовь".

До этого Shaman и еще 15 человек получили удостоверения доверенных лиц Путина на президентских выборах.