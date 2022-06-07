Вилле Хаапасало закрыл ресторан советской кухни Davai Davai

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Финский киноактер Вилле Хаапасало закрыл свой ресторан советской кухни Davai Davai. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

"Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. В настоящее время идея ресторана является бестактной", – заявил актер в разговоре с газетой Helsingin Sanomat.

По словам Хаапасало, в настоящий момент разрабатывается новая концепция ресторана.

Финский актер, известный в России по фильму "Особенности национальной охоты", выступал совладельцем Davai Davai при партнерстве сети заведений общественного питания NoHo Partners.

Ранее сообщалось, что польская компания Amrest, выступающая оператором сети ресторанов Pizza Hut в России, продала франшизу. Российские кафе будут работать под новым брендом.