Рэпер OG Buda опроверг отмену концерта в Омске из-за обращения казаков

Фото: телеграм-канал BUDA +

Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов. – Прим. ред.) опроверг отмену концерта в Омске из-за обращения казаков. Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия.

"Друзья, только что получили официальное письмо от G-Drive Арены о переносе нашего концерта на другую дату. Надо учитывать, что приоритетом такого рода инфраструктурно важных площадок являются спортивные события, представляющие особую важность для региона", – говорится в сообщении.

Два концерта – в Омске и Новосибирске – были перенесены на осень.

Ранее в посте официального омского Совета атаманов казачьего народа в соцсети "ВКонтакте" появился пост с требованием запретить концерт рэпера в Омске, так как его творчество пропагандирует наркотики, ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ), нецензурную лексику.

В ответе регионального правительства было указанно, что возможности контролировать выступления артистов не на государственных площадках нет.

Между тем солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков заявил, что отказался записывать трек с OG Buda. Он планировал сделать это для трибьют-альбома. По словам Жукова, ему понравилась встреча с рэпером, однако представленная им новая версия песни "18 мне уже" его удивила из-за жестокости.