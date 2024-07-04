Der Spiegel: в Германии переименуют город Гельзенкирхен в честь приезда Тейлор Свифт

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Власти Германии временно переименуют город Гельзенкирхен в Свифткирхен в честь приезда американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Город поменяет название на период проведения концертов Свифт, с 17 по 19 июля. В это время знак с новым названием появится в центре города и других общественных местах. Предложение переименовать Гельзенкирхен принадлежит школьнице Алешани Вестхофф, говорится в материале.

Более того, указали журналисты, в городе будет ездить трамвай "Тейлор Свифт", а на местной Аллее Славы установят звезду в честь исполнительницы.

Ранее в правительство РФ и Госдуму направили проект о переименовании Ростова в Ростов Великий. В качестве причин переименования указаны восстановление исторической справедливости, внесение ясности в почтовую и транспортную логистику, признание значимости и дань уважения одному из древнейших российских городов. Предложение о переименовании уже поддержали депутат ГД Валентина Терешкова, сенаторы Наталия Косихина и Александр Русаков.

