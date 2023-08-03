Личные вещи Мэрилин Монро и Курта Кобейна продадут на аукционе в США

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Аукционный дом GWS Auctions выставил на продажу платья актрисы Мэрилин Монро, гитару рок-исполнителя Курта Кобейна и нунчаки актера и мастера единоборств Брюса Ли. Торги пройдут 26 августа в Калифорнии, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что среди лотов Монро не только платья, цены на которые стартуют от 500 и 750 долларов, но и клатч. Он будет продаваться от 250 долларов.

Платья актриса подарила своему личному парикмахеру Сидни Гиларофф, уточнил аукционный дом. Их не носил никто, кроме Монро, сказано в нотариально заверенных письмах Гиларофф, приложенных к каждому платью.

По информации на сайте, цена за нунчаки Ли стартует от 30 тысяч долларов, а торги за электрическую гитару Кобейна начнутся от 10 тысяч долларов. Также на аукционе можно будет купить его детскую фотографию и плавательные очки.

Ранее входную дверь дома, в котором в 1969 году члены основанной Чарльзом Мэнсоном секты "Семья" убили актрису Шэрон Тейт, выставили на торги. Аукцион продлится до сентября, уже сделана ставка в размере 25 тысяч долларов.

До этого гитару Джими Хендрикса модели Wilshire выставили на аукцион за 1,25 миллиона долларов. Выпущенная в 1961 году гитара компании Epiphone была одной из первых в профессиональной карьере музыканта.

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