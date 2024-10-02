The Guardian: благотворительный фонд Наоми Кэмпбелл незаконно использовал бренд ЮНИСЕФ

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Во время показа мод со знаменитостями и благотворительного аукциона, который Fashion for Relief организовала в 2019 году, супермодель Наоми Кэмпбелл объявила, что сотрудничает с Детским фондом ОНН (ЮНИСЕФ) в сборе средств для своего фонда и благотворительной организации Фонда мэра Лондона. Об этом сообщила газета The Guardian.

Позже представительство ЮНИСЕФ в Великобритании заявило, что фонд никогда не был партнером компании модели. Помимо этого, управление организации отметило, что не знало об этом мероприятии и не получало никаких средств, собранных на нем. В 2022 году фонд представил в комиссию по благотворительности в Англии и Уэльсе отчет об этом случае.

Использование бренда ЮНИСЕФ ввело в заблуждение потенциальных доноров, считают заявители.

Также Детский фонд ООН попросил объяснить, почему Кэмпбелл была названа "послом доброй воли" ЮНИСЕФ на встрече с экс-министром иностранных дел Борисом Джонсоном в 2018 году. В заявлении отметили, что модель никогда не занимала официальную должность в фонде.

Ранее сообщалось, что Кэмпбелл лишили права быть попечителем благотворительной организации Fashion for Relief в Великобритании на пять лет. Комиссия по делам благотворительности обнаружила неправомерное использование средств в фонде.

В ходе расследования, которое велось с 2021 года, было установлено, что с 2016 года Fashion for Relief собрала около 4,8 миллиона фунтов стерлингов от модных показов. При этом компания выплатила только 389 тысяч фунтов стерлингов на гранты благотворительным организациям-партнерам.

Помимо этого, организация тратила несколько десятков тысяч фунтов на отели, перелеты и охрану для супермодели. Еще двух людей лишили права быть попечителем фонда в течение девяти и четырех лет.

