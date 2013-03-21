Москвич выиграл золото на чемпионате мира по шорт-треку

Москвич Денис Юсков завоевал золото на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Сочи. Юсков выиграл забег на 1500 метров.

Второе место досталось американцу Шани Дэвису, а бронзу выиграл другой представитель России Иван Скобрев, сообщает sportbox.ru.

Отметим, что Скобрев является призером Олимпиад в беге на коньках. Лучше всего спортсмену удаются длинные дистанции - в забеге на 10000 метров Скобрев завоевал серебро, а 5000 метров пробежал с третьим результатом.

Лучшим результатом Юскова была бронза в командной гонке на прошлогоднем чемпионате мира в Херенвене.