03 сентября 2013, 10:47

Общество

В Люблино установят памятник Людмиле Зыкиной

На юго-востоке столицы в районе Люблино установят памятник русской певице Людмиле Зыкиной. Об этом сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО.

Торжественная церемония закладки камня на месте будущего памятника пройдет 4 сентября на территории школы №2012. Мероприятие приурочено к празднованию Дня города и посвящена 85-летия со дня рождения Людмилы Зыкиной, а также 70-летию победы в Курской битве.

"В связи с необходимостью решения поставленных государством задач образования и воспитания молодежи в духе межкультурного диалога образ Зыкиной как один из символов России может стать примером связи поколений, толерантности и культурной памяти", - цитирует слова префекта ЮВАО Владимира Зотова пресс-служба.

Кроме того, жители Люблино предложили присвоить имя народной артистки СССР школе, на территории которой будет установлен памятник.

