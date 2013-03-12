В российскую футбольную "молодежку" вызваны 20 игроков

Тренеры молодежной сборной России по футболу определились с составом команды, которая будет представлять страну на товарищеских матчах.

Так, вратарями стали Николай Заболотный , Cтанислав Крицюк и Александр Фильцов.

Защитниками будут Тарас Бурлак, Иван Князев, Алексей Никитин, Ибрагим Цаллагов, Никита Чичерин и Георгий Щенников.

В полузащитники вошли Никита Безлихотнов, Шота Бибилов, Александр Зотов, Юрий Кириллов, Сергей Петров, Антон Соснин, Арсен Хубулов, Денис Черышев, Павел Яковлев.

Нападающие сборной - Максим Канунников и Федор Смолов.

Как сообщает официальный портал Российского футбольного союза, 22 марта сборная проведет товарищеский матч с Италией, а 25 марта – с Испанией.