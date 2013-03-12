12 марта 2013, 14:25Спорт
В российскую футбольную "молодежку" вызваны 20 игроков
Тренеры молодежной сборной России по футболу определились с составом команды, которая будет представлять страну на товарищеских матчах.
Так, вратарями стали Николай Заболотный , Cтанислав Крицюк и Александр Фильцов.
Защитниками будут Тарас Бурлак, Иван Князев, Алексей Никитин, Ибрагим Цаллагов, Никита Чичерин и Георгий Щенников.
В полузащитники вошли Никита Безлихотнов, Шота Бибилов, Александр Зотов, Юрий Кириллов, Сергей Петров, Антон Соснин, Арсен Хубулов, Денис Черышев, Павел Яковлев.
Нападающие сборной - Максим Канунников и Федор Смолов.
Как сообщает официальный портал Российского футбольного союза, 22 марта сборная проведет товарищеский матч с Италией, а 25 марта – с Испанией.
