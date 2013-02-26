Сборная России по биатлону стала пятой в эстафете на чемпионате Европы

Женская сборная России по биатлону заняла пятое место в эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования прошли в болгарском местечке Банско.

Чемпионками стали немки, израсходовавшие 10 дополнительных патронов, на втором месте команда Чехии, бронзовыми призерами стали украинки, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Отметим, что сборная Украины получила четыре штрафных круга.

В составе российской команды бежали Анастасия Загоруйко, Лариса Кузнецова, Ирина Старых и Валентина Назарова. Сборная России финишировала пятой с двумя штрафными кругами и 15 дополнительными патронами.