11 октября 2013, 19:37

Спорт

Сборной Азербайджана выдадут премиальные в случае победы над Россией

Футболистам сборной Азербайджана пообещали выплатить рекордные премиальные в случае победы над сборной России. Каждый футболист получит по 127 тысяч долларов.

Премии выплатит одна из компаний, сотрудничающих с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, сообщает azerifootball.com.

Кроме того, за победу над Северной Ирландией в предстоящей 11 октября игре азербайджанцы могут получить по 100 тысяч долларов.

Отметим, что в первом матче сборных Азербайджана и России, который состоялся в Москве, наша команда одержала победу со счетом 1:0.

сборная России Азербайджан

