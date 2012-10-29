Более 40 объектов самостроя снесут в центре столицы

На территории Центрального округа столицы 44 строения признаны объектами самовольного незаконного строительства, информирует пресс-служба префектуры ЦАО.

"По состоянию на 29 октября 2012 года на рассмотрении в суде находятся материалы по 60 объектам самостроя, по 12-ти решение вступило в законную силу. По 23 сооружениям приняты решения об оформлении прав собственности города Москвы", - говорится в сообщении.

В период с 26 по 29 октября были снесены два объекта по адресам: улица Александра Солженицына, дом № 1 и Николопесковский переулок, дом № 8. Как пояснили в префектуре, по документам строения были оформлены как временные павильоны мелкорозничной торговли, однако строились как капитальные объекты.

Всего с начала года префектурой ЦАО обеспечен снос 13 незаконных объектов площадью 2025 кв. метров.