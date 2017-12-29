Около 50 тысяч семей в течение 3–4 лет переедут в новые дома по реновации

29 декабря, 15:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 50 тысяч семей в течение трех–четырех лет переедут в новые дома при реализации программы реновации столичного жилфонда, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу Москва 24.
"Когда я говорю, что у нас в работе находится 5 миллионов квадратных метров потенциального жилья под реновацию, это означает, что порядка 50 тысяч семей смогут переехать в период трех–четырех лет. И вот мы, построив, скажем там, 5 миллионов квадратных метров и переселив первых 50 тысяч семей, мы откроем возможность для второй волны реновации. У нас есть такое понятие, строительное – поднять волну реновации", – пояснил Хуснуллин.
По его словам, программа реновации условно делится на три этапа. Он уточнил, что каждый из них должен занять по пять лет. Однако заммэра подчеркнул, что это очень сложный процесс. Он требует большого числа увязок проектных и транспортных решений, считает Хуснуллин. Кроме того, необходимо, чтобы жители были довольны местом, куда они переедут. Общий срок – это 15 лет, заключил заммэра.
Ранее стало известно, что в программе реновации остался 5171 дом, четыре дома вышли из нее. А жители ТиНАО должны начать переезжать в новые дома в 2019 году, при этом строительство зданий планируется в 2018 году.
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