В программу реновации жилфонда Москвы включили 5171 дом

28 декабря, 14:21
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В программе реновации жилищного фонда столицы остался 5171 дом, четыре дома вышли, заявил глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Речь идет о домах № 7 в Чуксином тупике в САО, № 36 по 2-й Владимирской улице в ВАО, № 51, корпусе 1 по Партизанской улице в ЗАО, № 8, корпусе 2 на Набережной Новикова-Прибоя в СЗАО, сообщает пресс-служба ведомства. Левкин напомнил, что жители домов, включенных в программу реновации, в любое время могут выйти из нее. Вопрос решается на общем собрании, проголосовать за должны более одной трети собственников и нанимателей квартир.
Ранее глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что жители ТиНАО начнут переезжать в новые дома по программе реновации в 2019 году. Здания будут строить в 2018 году. Как пояснял заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, до конца 2021 года планируется расселить около 41 тысячи квартир в рамках программы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: