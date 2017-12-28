В программу реновации жилфонда Москвы включили 5171 дом

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В программе реновации жилищного фонда столицы остался 5171 дом, четыре дома вышли, заявил глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Речь идет о домах № 7 в Чуксином тупике в САО, № 36 по 2-й Владимирской улице в ВАО, № 51, корпусе 1 по Партизанской улице в ЗАО, № 8, корпусе 2 на Набережной Новикова-Прибоя в СЗАО, сообщает пресс-служба ведомства. Левкин напомнил, что жители домов, включенных в программу реновации, в любое время могут выйти из нее. Вопрос решается на общем собрании, проголосовать за должны более одной трети собственников и нанимателей квартир.

Ранее глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что жители ТиНАО начнут переезжать в новые дома по программе реновации в 2019 году. Здания будут строить в 2018 году. Как пояснял заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, до конца 2021 года планируется расселить около 41 тысячи квартир в рамках программы.