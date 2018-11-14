В новые дома по программе реновации до конца года переедут 10 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около десяти тысяч москвичей начнут переезжать в новые дома по программе реновации до конца года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что по состоянию на 12 ноября в 16 стартовых домов по программе реновации переселяются четыре тысячи человек. Снести планируют 21 ветхий дом. "До конца года у нас в планах передать под заселение 32-34 дома, куда смогут переезжать жители 40 домов", − пояснил Левкин. Он добавил, что, по предварительным подсчетам, речь идет примерно о десяти тысячах москвичей, передает Агенство "Москва".

Ранее стало известно, что столичные власти планируют сократить сроки строительства домов по программе реновации до 378 дней. Таким образом, их собираются строить на 69 дней быстрее намеченного срока.

Утвержденная в августе 2017 года программа реновации жилого фонда столицы предусматривает снос старых домов и переселение их жителей в новые квартиры. По замыслу правительства Москвы, реализация этой программы улучшит жилищные условия около 1 миллиона москвичей и обновит облик примерно 100 городских кварталов.

В настоящее время в программу включены 282 стартовые площадки для строительства новых домов.

