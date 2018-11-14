В новые дома по программе реновации до конца года переедут 10 тысяч москвичей

14 ноября 2018, 13:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Около десяти тысяч москвичей начнут переезжать в новые дома по программе реновации до конца года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он уточнил, что по состоянию на 12 ноября в 16 стартовых домов по программе реновации переселяются четыре тысячи человек. Снести планируют 21 ветхий дом. "До конца года у нас в планах передать под заселение 32-34 дома, куда смогут переезжать жители 40 домов", − пояснил Левкин. Он добавил, что, по предварительным подсчетам, речь идет примерно о десяти тысячах москвичей, передает Агенство "Москва".
Ранее стало известно, что столичные власти планируют сократить сроки строительства домов по программе реновации до 378 дней. Таким образом, их собираются строить на 69 дней быстрее намеченного срока.
Утвержденная в августе 2017 года программа реновации жилого фонда столицы предусматривает снос старых домов и переселение их жителей в новые квартиры. По замыслу правительства Москвы, реализация этой программы улучшит жилищные условия около 1 миллиона москвичей и обновит облик примерно 100 городских кварталов.
В настоящее время в программу включены 282 стартовые площадки для строительства новых домов.
Строительство домов по программе реновации
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: