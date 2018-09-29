Радикалы захватили храм и ранили двух прихожан на Украине

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Представители радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) 28 сентября захватили Свято-Троицкий храм в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области Украины.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ), при этом были ранены двое прихожан.

Радикалы взломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку. Также пострадал настоятель храма протоиерей Владимир Шувар. Рейдеры выгнали прихожан и сменили замки.

На Украине действуют три православные организации, две из которых – Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь – не признаны церквями других стран. Каноническим считается только Московский патриархат (УПЦ МП).

Однако украинские власти борются за признание Киевского патриархата. В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился во Вселенский патриархат Константинополя с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине, на что получил утвердительный ответ.

14 сентября стало известно, что синод Русской православной церкви (РПЦ) прекратил поминовение Варфоломея. Данное решение было принято после того, как экзархи (представители) Константинопольского патриархата прибыли на Украину и приступили к работе.

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