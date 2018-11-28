Форма поиска по сайту

28 ноября 2018, 14:32

Общество

Приходы РПЦ в Западной Европе не получали решения о роспуске

Фото: depositphotos/shcheglov

Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе пока не получила официального уведомления от Константинопольского патриархата о роспуске. Архиепископ Хариупольский, экзарх константинопольского патриарха Иоанн узнал об этом решении на личной встрече с патриархом в Стамбуле.

"Это решение Священного синода, которое еще официально не получено архиепископией, никоим образом не было запрошено архиепископией. Владыка Иоанн не был предварительно проконсультирован об этом решении", – сообщает экзархат.

Ранее предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий прокомментировал реализацию Константинопольским патриархатом проекта украинской автокефалии. В своем послании к патриарху Кириллу Анастасий выразил опасение, что планы Константинополя предоставить Украине автокефалию – это "хождение по минному полю".

Архиепископия РПЦ в Западной Европе с центром в Париже была создана после революции 1917 года на основе приходов русских эмигрантов.

