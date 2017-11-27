РПЦ еще не сформировала позицию по "екатеринбургским останкам"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Русская православная церковь пока еще не сформировала свою позицию по обнаруженным в Екатеринбурге останкам членов императорской семьи, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"У Церкви еще не сформирована позиция по результатам исследований. Позиция Русской православной церкви относительно екатеринбургских останков будет формироваться, в том числе, и в контексте работы Архиерейских соборов и Священного Синода", – цитирует предстоятеля РИА Новости.
Патриарх отметил, что у него есть несколько вопросов к специалистам, принимающим участие в экспертизах и присутствующих на конференции.
Расстрел российского императора Николая II и его семьи произошел летом 1918 года в Екатеринбурге. РПЦ причислила царскую семью к лику святых в 2000 году. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи перенесли в усыпальницу Петропавловского собора Санкт-Петербурга.
Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. Останки, о которых идет речь, были обнаружены в 2007 году. Предполагается, что они принадлежат царевичу Алексею и великой княжне Марии.
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