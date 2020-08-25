Священный синод РПЦ освободил патриаршего экзарха всея Беларуси от должности

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Священный синод Русской православной церкви сменил патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщает РИА Новости.

Вместо митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) этот пост занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). При этом за ним сохраняется временное управление Борисовской епархией.

Священный синод выразил митрополиту благодарность за понесенные труды.

Митрополит Павел занимал пост главы Белорусской православной церкви с 2013 года. После прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента он поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на этот пост. Также он призывал президента остановить насилие.