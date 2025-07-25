В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День крещения Руси, 28 июля, в соборах и монастырях по всей России, в том числе и в Москве, будут звонить колокола, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"И этот колокольный звон будет таким всеобщим, как и в прошлые годы", – цитирует его РИА Новости.

Кипшидзе напомнил, что эта традиция появилась в 2012 году и на сегодняшний день стала общероссийской акцией.

День крещения Руси празднуется в день памяти равноапостольного князя Владимира, который принял христианство и крестил Русь. В 2008 году Архиерейский собор Русской православной церкви принял решение проводить богослужения в честь этого события по особому уставу, а в 2010 году День крещения Руси обрел статус государственной памятной даты.

Ранее россиянам разъяснили, обязательно ли всегда креститься при виде храма. Как отметил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов, в православии нет строгих правил, требующих креститься при каждом случае.

По его словам, осенение крестом перед храмом или часовней означает выражение почтения и уважения к святыне. При этом в разных регионах России есть свои благочестивые традиции: где-то крестятся при виде каждого храма, а где-то – только при входе или перед иконой, но оба действия являются проявлением веры, заключил он.

