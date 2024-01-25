В РПЦ заявили о планах в четыре раза увеличить число военных священников

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Русская православная церковь (РПЦ) намерена увеличить в четыре раза количество военных священников после того, как власти определят их правовой статус. Об этом председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сообщил на конференции "Священная война: преображение России", пишет ТАСС.

По его словам, сейчас на постах помощников командиров с верующими военнослужащими деятельность осуществляет 281 священнослужитель РПЦ. 33 из них являются помощниками начальников высших учебных заведений. Митрополит добавил, что в базе числятся в том числе вакантные должности.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала в ближайшее время внести законопроект о статусе священнослужителей, которые выполняют долг в зоне специальной военной операции.

Спикер верхней палаты парламента также заявила, что перед подготовкой инициативы законодатели посоветуются с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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