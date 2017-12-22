До конца 2019 года в центре Москвы появятся памятники патриархам РПЦ

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
До конца 2019 года в центре Москвы у Храма Христа Спасителя появятся памятники патриархам Русской Православной Церкви (РПЦ). Всего будет установлено 16 монументов. Все они будут бронзовыми, высотой около 4 метров. Соответствующее распоряжение мэра столицы было подписано 6 декабря.
"Проект по сооружению галереи памятников одобрила комиссия при МГД по монументальному искусству. Со стороны Москомархитектуры тоже не было никаких замечаний", – рассказал газете "Известия" глава комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Издание также отмечает, что авторы проекта рассчитывают, что все скульптуры установят раньше срока – в 2018 году. Три из них уже официально открыли в ноябре текущего года. Это памятники предстоятелям Иову (первый патриарх Московский), Гермогену и Тихону. Среди 16 монументов будет и скульптура нынешнего патриарха Кирилла. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы РПЦ священник Александр Волков.
Сообщается, что объем финансирования проекта составит 50 миллионов рублей. После установки памятников их содержание обеспечит префектура Центрального городского округа.
Ранее отмечалось, что установка приурочена к 100-летию возрождения патриаршества в России.
Всего в российской истории известны 17 патриархов: от первого патриарха Иова и до ныне действующего – Кирилла. Патриаршество в России возникло в конце XVI века и просуществовало до 1700 года, когда император Петр I упразднил его и учредил Святейший Синод. Возрождение патриаршества произошло в октябре 1917 года, первым патриархом после двухсотлетнего перерыва стал Тихон. Современное началось только с 1943 года во время Великой Отечественной войны.
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