Проводы мощей Петра и Февронии прошли в храме Христа Спасителя

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В храме Христа Спасителя 21 июля после литургии состоялись проводы мощей святых Петра и Февронии. Под пение тропаря рака с мощами в сопровождении преосвященных владык и духовенства была перенесена в автомобиль, который доставил святыню обратно в Муром. Об этом говорится на сайте Московского патриархата.

За время пребывания мощей в Москве, с 14 по 21 июля, им поклонилось более 75 тысяч человек.

Православные верующие чтят святых как покровителей семьи и брака. Союз Петра и Февронии издревле считали образцом христианского супружества. Как говорится в летописи, дочь деревенского бортника Ефросинья (Феврония) вылечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Молодые люди полюбили друг друга и поженились. Будучи уже в преклонном возрасте, супруги приняли монашеский постриг. Умерли они в один день и час – 8 июля по новому стилю.

