Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

За время прибывания мощей святых князей Петра и Февронии в Москве, с 14 по 21 июля, им поклонилось более 75 тысяч человек, сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Святыню доставили в столицу из Мурома и в течение недели она была доступна для поклонения в храме Христа Спасителя.

Поклониться мощам можно было до 20 июля включительно, 21 июля их увезут в Муром.

Православные верующие чтят муромских святых как покровителей семьи и брака. Союз Петра и Февронии издревле считали образцом христианского супружества. Как сказано в летописи, дочь деревенского бортника Ефросинья (Феврония) вылечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Молодые люди полюбили друг друга и поженились. Будучи уже в преклонном возрасте, супруги приняли монашеский постриг. Умерли они в один день и час – 8 июля по новому стилю.

Мощи Петра и Февронии хранятся в городе Муром Владимирской области в Свято-Троицком женском монастыре. С 2008 года в России в память о святых Петре и Февронии отмечают День любви, семьи и верности.