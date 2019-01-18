Купаться на Крещение планирует каждый четвертый россиянин

Каждый четвертый россиянин намерен принять участие в крещенских купаниях. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в рамках интернет-проекта "Батюшка онлайн", передает RT.
Основатель проекта Надежда Земскова рассказала, что 26% россиян собираются искупаться в проруби, но все же большая часть респондентов решила от купания в праздник воздержаться. Так ответили 59%. Еще 15% опрошенных пока не определились.
Священники говорят, что окунуться в ледяную прорубь приходят не только православные, но и представители других конфессий. Иеромонах Александр (Митрофанов) напомнил, что купание в любых водных источниках – это церковное таинство, очищающее душу от грехов, это просто добрая благочестивая традиция. "Грехи нам прощаются только на исповеди", – подчеркнул он.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение. По его словам, купаться в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания в целом опасно для организма. Это может привести к нарушению в работе сердца, судороге и быстрому развитию пневмонии в результате переохлаждения.
Специалист рекомендует перед купанием охлаждаться постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс и только потом заходить в воду. После купания нужно сразу растереться махровым полотенцем, надеть теплую одежду, выпить чашку горячего чая и зайти в теплое помещение.
В то же время перед погружением в ледяную воду категорически нельзя употреблять алкоголь. Горячительный напиток будет способствовать быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. Не стоит и курить на морозе, поскольку никотин нарушает кровообращение, чем увеличивает риск обморожения.
Всего на территории столицы во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января откроют почти 90 прорубей и купелей.
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