Патриарх Кирилл наградил главу МВД Колокольцева знаком храмостроителя

Фото: Главное управление МВД России по г. Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе российского МВД Владимиру Колокольцеву знак храмостроителя. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Награждение прошло после освящения и литургии в храме иконы Божией Матери "Знамение" на Петровке.

Знак храмостроителя представляет собой крест, покрытый белой и обрамленный голубой эмалью. В центре расположен медальон овальной формы с позолоченным рельефным изображением храма Живоначальной Троицы. На обороте можно увидеть надпись "За строительство православных храмов" и номер награды.

"Ваша повседневная деятельность настолько важна в общегосударственном масштабе, что я в первую очередь стал говорить о ней. Но я хотел также поблагодарить вас и за этот храм Божий, потому что эта святыня восстановлена силами тех, кто действительно обороняет внутреннюю жизнь и спокойствие нашего народа", – заявил патриарх главе МВД.

Вместе с тем он передал храму икону Сергия Радонежского.

Храм иконы Божией Матери "Знамение" на Петровке находится при главке МВД России по Москве. Его возвели во второй половине XVII века, ранее на его месте стоял деревянный храм.

Ранее патриарх Кирилл показал в Успенском соборе Кремля оригинал иконы Казанской Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад. Он назвал событие историческим, а образ – национальной святыней России.

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