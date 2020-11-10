Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Духовное собрание мусульман не поддержало ограничение браков с иноверцами. Там сочли межконфессиональные союзы возможными, сообщает РИА Новости.
"Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания (иудейками и христианками)", – заявил глава ДСМР Альбир Крганов.
Священнослужитель отметил, что брак женщины-мусульманки с мужчиной иной конфессии по-прежнему невозможен, согласно законам ислама. Что касается обратных случаев, то они попадают под ответственность мужчины, который обязан нести ответственность за супругу и детей.
"По оценкам экспертов, около 25% браков в России межнациональные и межконфессиональные. Это тысячи семей, в которых достойно воспитывают детей. Если люди любят друг друга, в отношениях должны быть уступки", – подчеркнул Крганов.
Ранее Духовное управление мусульман выпустило заявление, в котором рекомендовало отказаться от браков между мужчинами-мусульманами и женщинами, представляющими другие конфессии. Такие союзы, по мнению священнослужителей, могут быть только исключением на основе решения муфтия.
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