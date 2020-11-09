Власти ОАЭ разрешили сожительство вне брака и распитие алкоголя

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В ОАЭ отменили наказания за распитие алкоголя, попытку суицида и разрешили сожительство для пар, не связанных узами брака. Такие коррективы утвердил президент страны Халифа бен Зейд Аль Нахайян, сообщает"Вечерняя Москва".

Помимо того, что в некоторые положения законов о личном статусе и гражданских отношениях вносятся поправки, полностью упраздняется статья, смягчающая наказание за преступление в защиту чести.

Теперь гражданам старше 21 года можно выпивать и дома, и в конкретных общественных местах. Раньше такая возможность была только у туристов и иностранцев, но при условии, что им уже есть 21 год и они не являются мусульманами.

В то же время в ОАЭ ужесточат наказания за домогательства к женщинам.

Ранее женщинам в Саудовской Аравии разрешили учиться, работать и лечиться без согласия мужчин. В 2018 году женщинам от 25 лет разрешили посещать Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин. Женщины могут получить однократную визу сроком до 30 дней.

