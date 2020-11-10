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Москва 24

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Общество

15:38

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

религия общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Духовное управление мусульман РФ вынесло богословское заключение, на основе которого мусульманам запрещается жениться на представительницах иных конфессий. Об этом сообщается на сайте организации.

"Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы", – заявили в управлении.

В представительстве мусульман уточнили, что единичные случаи возможны, однако конечное решение остается за муфтием, который обязан учесть все обстоятельства конкретного случая.

Брак с мусульманином могут разрешить немусульманке, которая признает Иисуса не Богом, а Божьим посланником и готова следовать предписаниям Священного Корана.

В ОАЭ, одной из ведущих мусульманских стран, ранее отменили наказания за распитие алкоголя, попытку суицида и разрешили сожительство для пар, несвязанных узами брака. Такие коррективы утвердил президент страны Халифа бен Зейд Аль Нахайян.

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