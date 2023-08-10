Обследование иконы "Троица" может завершиться к концу недели – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Реставраторы могут завершить обследование иконы "Троица" Андрея Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя в конце этой недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Надеемся, что к концу этой недели. Икона сложная, требующая тщательного исследования", – сказал собеседник журналистов.

15 мая стало известно, что икону "Троица" вернут Русской православной церкви. 4 июня икону выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Она находилась там до 19 июля.

Позже реставраторы приступили к восстановительным работам. Ящик с иконой вскрыли 24 июля, специалисты приступили к обследованию.

Икону "Троица" доставили из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря