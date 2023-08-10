16:40Культура
Обследование иконы "Троица" может завершиться к концу недели – СМИ
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Реставраторы могут завершить обследование иконы "Троица" Андрея Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя в конце этой недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
"Надеемся, что к концу этой недели. Икона сложная, требующая тщательного исследования", – сказал собеседник журналистов.
15 мая стало известно, что икону "Троица" вернут Русской православной церкви. 4 июня икону выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Она находилась там до 19 июля.
Позже реставраторы приступили к восстановительным работам. Ящик с иконой вскрыли 24 июля, специалисты приступили к обследованию.
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