На праздновании Курбан-байрама в Подмосковье ожидаются более 100 тыс мусульман

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Фото: Москва 24/Георгий Малец
Председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов сообщил, что во время празднования Курбан-байрама в Подмосковье на молитвах ожидаются более 100 тысяч мусульман. Об этом пишет Агентство "Москва".
Аббясов отметил, что на территории Московской области подготовлено 47 специальных площадок в 37 муниципальных образованиях. После праздничных молитв верующие смогут отправиться на специально отведенные бойни, где будут проходить обряды заклания жертвенных баранов. Вместе с тем председатель духовного управления призвал гостей не нарушать правопорядок и не проводить обряды на детских площадках и в городских парках.
Ритуальные жертвоприношения на территории Москвы запрещены. В области же для этого организовано 12 площадок.
Ранее стало известно, что за безопасностью в городе 11 августа будут следить сотрудники МВД и ФСБ – всего свыше свыше 3,5 тысячи человек. Помогать им будут волонтеры.
В связи с празднованием на нескольких улицах в центре Москвы изменится схема движения. С полуночи до 11:00 будут перекрыты улицы Дурова и Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца. Водители не смогут проехать по улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекроют от проспекта Мира до улицы Гиляровского. С 10:00 до окончания праздника здесь нельзя будет оставить машину.
Кроме того, с 04:00 до 11:00 полностью перекроют Большую Татарскую улицу и все примыкающие переулки: Татарский, Озерковский, Климентовский, Старый Толмачевский и Руновский. С 01:00 до окончания мероприятия ограничат движение на улице Минской от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. С 05:00 до 10:00 проезд будет закрыт на улице Хачатуряна от Каргапольской до улицы Санникова.
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