Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством космонавтов на МКС

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с рождественским поздравлением к экипажу Международной космической станции. Сеанс видеосвязи с МКС провели 7 января в храме Христа Спасителя.
"Рождество − праздник, исполненный многими смыслами, он согревает душу и настраивает людей на добро", − цитирует ТАСС обращение патриарха к российским космонавтам Мисуркину и Шкаплерову.
Патриарх Кирилл отметил, что героический труд на орбите связан "с огромными трудностями, затратами и духовной и физической энергии". "Мы вами восхищаемся и поэтому имеем потребность поговорить с космонавтами в великие праздники", − подчеркнул глава РПЦ. Патриарх также пожелал космонавтам успешного завершения миссии на МКС и благополучного возвращения домой.
Отмечается, что традиция общения патриарха с МКС возникла несколько лет назад по инициативе самих космонавтов. В настоящее время на борту станции находятся россияне Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, а также американские астронавты Скотт Тингл, Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба и японец Норисигэ Канаи.
Ранее сообщалось, что 7 января в рамках празднования православного Рождества патриарх Кирилл посетит "Ангар спасения" – центр помощи московским бездомным.
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