В России предложили уравнять шаманизм в правах с другими религиями

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Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов Адыг-Ээрен Кара-оол Допчун-оол предложил уравнять шаманизм в правах с другими религиями страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Это необходимо для того, чтобы не разделять многонациональный народ России по верованиям, считает шаман.

"Ведь каждая народность по-своему называет шаманов. Например, тувинское название – это кам, от которого происходит слово камлать, то есть помогать человеку, помогать природе, оберегать человека и природу, брать у природы силу и отдавать человеку здоровье и счастье", – сказал он.

Еще в 2021 году Всероссийский съезд шаманов выступил с предложением придать шаманизму статус одной из религий России. Однако подвижек в этом вопросе до сих пор нет, указывает шаман.

Верховный шаман с 4 по 8 октября находится в Москве и принимает пациентов, отмечает представитель шамана в столице. В ходе своего визита Кара-оол Допчун-оо заявил, что ядерной войны не будет, так как если кто-то захочет его применить, то российское ядерное оружие накроет весь остальной мир.

В Туве в день летнего солнцестояния состоялся традиционный обряд шаманского камлания. В этот раз его провели для победы российских военнослужащих в СВО и для их здоровья.