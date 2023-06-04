15:00События
Верующие идут поклониться "Троице" Андрея Рублева. Прямой эфир
В воскресенье, 4 июня, в день Пятидесятницы, в храм Христа Спасителя была принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым в XV веке.
По случаю праздника богослужение в храме совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Во время пребывания в храме "Троица" будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи. Они будут контролировать температурно-влажностный режим, требуемый для сохранения древнего образа.
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