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Верующие идут поклониться "Троице" Андрея Рублева. Прямой эфир


В воскресенье, 4 июня, в день Пятидесятницы, в храм Христа Спасителя была принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым в XV веке.

По случаю праздника богослужение в храме совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время пребывания в храме "Троица" будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи. Они будут контролировать температурно-влажностный режим, требуемый для сохранения древнего образа.

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