Верующие идут поклониться "Троице" Андрея Рублева. Прямой эфир



В воскресенье, 4 июня, в день Пятидесятницы, в храм Христа Спасителя была принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым в XV веке.

По случаю праздника богослужение в храме совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время пребывания в храме "Троица" будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи. Они будут контролировать температурно-влажностный режим, требуемый для сохранения древнего образа.