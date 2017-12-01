Филарет заявил, что Украинская церковь не вернется в Московский патриархат

1 декабря, 16:48
Фото: ТАСС/ Максим Никитин
Украинская церковь никогда не вернется в Московский патриархат. Об этом заявил глава Украинской православной церкви непризнанного Киевского Патриархата Филарет.
"Заявляю российскому епископату и московскому патриарху, что никогда украинская церковь не вернется в Московский патриархат. Как они в своем государстве имеют свою независимую церковь, так и мы хотим иметь свою независимую автокефальную церковь. Поэтому возврата не будет никогда", − сказал он, передает ТАСС.
При этом Филарет заявил о заинтересованности в примирении с Русской православной церковью.
"Я подчеркнул, что мы тоже жаждем примирения с патриархатом, и написал обращение ради примирения с РПЦ", − отметил он.
Ранее сообщалось, что Архиерейский собор РПЦ выразил готовность начать диалог с украинскими раскольниками после письма главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Свое послание он направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Он попросил предстоятеля РПЦ отменить все отлучения и прещения. Для решения вопроса созвали специальную комиссию.
В документе Архиерейского собора сказано, что 25 "горестных лет" раздора и взаимной неприязни в украинском обществе и православии закончились. По мнению церковников, возникла возможность вновь выйти на путь "восстановления единства" церкви.
Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в 1992 году в результате действий митрополита Филарета (Денисенко) и архиереев Украинской автокефальной православной церкви. Учредительный собор состоялся в Киеве в июне того года.
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