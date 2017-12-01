Опубликован полный текст письма лидера Киевского патриархата в адрес РПЦ

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Архиерейский собор РПЦ выразил готовность начать диалог с украинскими раскольниками после письма главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Свое послание он направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Он попросил предстоятеля отменить все отлучения и прещения. Для решения вопроса созвали специальную комиссию.

Туда вошли митрополит Волоколамский Иларион, отвечающий за внешние связи церкви, а также митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (УПЦ Московского патриархата), митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор (УПЦ МП), митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (УПЦ МП) и заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

В документе Архиерейского собора сказано, что 25 "горестных лет" раздора и взаимной неприязни в украинском обществе и православии закончились. По мнению церковников, возникла возможность вновь выйти на путь "восстановления единства" церкви, сообщает "Газета.ру".

По словам митрополита Волоколамского Илариона, слова Филарета о прощении Московский патриархат воспринял как свидетельство готовности украинских раскольников начать переговоры "о преодолении печального разделения".

Ранее пресс-секретарь самопровозглашенного Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) выложил в социальных сетях копию письма. В нем говорится о восстановлении общения между церквями и о необходимости завершить противостояние между патриархатом и раскольниками.

Отдельно подчеркивается, что самопровозглашенный патриарх Филарет ранее не признавал анафемы и отлучения. От РПЦ же требуют отменить все решения начиная с 1992 года касательно непризнания УПЦ КП.

Архиепископ также утверждает, что Московский патриархат попросил написать письмо, чтобы инициировать заседание собора.

В своем письме лидер Киевского патриархата обратился к патриарху РПЦ Кириллу: "И я, как Ваш собрат и сослужитель, прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем".

Митрополит Илларион подчеркнул, что участники переговоров не должны реагировать на искаженную подачу старых решений в СМИ. "Официальная позиция Церкви отражена в определениях, принимаемых церковной властью и публикуемых Церковью на собственных информационных ресурсах", – добавил он.

Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в 1992 году в результате действий митрополита Филарета (Денисенко) и архиереев Украинской автокефальной православной церкви. Учредительный собор состоялся в Киеве в июне того года.

На начало 2015 года к Украинской православной церкви Киевского патриархата относили себя 44 процента украинцев, еще 21 процент граждан назвали себя верующими Украинской православной церкви Московской патриархии.