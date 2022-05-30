В России появились 4 новых города-миллионника

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Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь преодолели порог по численности населения в миллион человек. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года.

"Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек", – приводит сообщение пресс-службы Росстата "Российская газета".

По данным переписи населения 2010 года, в список городов-миллионников в РФ входили 12 городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Волгоград.

Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране на постоянной основе проживают порядка 147,2 миллиона человек. По сравнению с переписью 2010 года этот показатель увеличился на 1,4%. Прирост составил более двух миллионов человек.

Рост численности населения зарегистрирован в 28 российских региона. Лидером стал Севастополь, где количество проживающих выросло почти на 40%. Самыми густонаселенными регионами страны стали Москва и Московская область.

Число жителей Москвы составляет около 13 миллионов человек. В 2010 году в столице проживало примерно на 1,3 миллиона человек меньше.

