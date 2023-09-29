29 сентября, 21:28Регионы
В Санкт-Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Сведения о якобы очередях из сотрудников организаций, отвечающих за воинский учет, в военкоматы Санкт-Петербурга не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военкома города и полковника Марата Урмансова.
Урмансов отметил, что военкоматы работают каждый день, кроме выходных, в обычном режиме.
"1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, работающих на предприятиях", – добавил военком Санкт-Петербурга.
В связи с этим Урмансов подчеркнул, что все предприятия успеют направить списки в военкоматы. Для этого сотрудники военкоматов оказывают помощь представителям организаций.
Ранее Владимир Путин подписал ежегодный указ о начале осеннего призыва. В рамках призыва на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2023 года призовут 130 тысяч россиян. Это коснется граждан от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.
Весной этого года на военную службу призвали 147 тысяч человек, а прошлой осенью – 120 тысяч человек.
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