В Санкт-Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сведения о якобы очередях из сотрудников организаций, отвечающих за воинский учет, в военкоматы Санкт-Петербурга не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военкома города и полковника Марата Урмансова.

Урмансов отметил, что военкоматы работают каждый день, кроме выходных, в обычном режиме.

"1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, работающих на предприятиях", – добавил военком Санкт-Петербурга.

В связи с этим Урмансов подчеркнул, что все предприятия успеют направить списки в военкоматы. Для этого сотрудники военкоматов оказывают помощь представителям организаций.

Ранее Владимир Путин подписал ежегодный указ о начале осеннего призыва. В рамках призыва на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2023 года призовут 130 тысяч россиян. Это коснется граждан от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Весной этого года на военную службу призвали 147 тысяч человек, а прошлой осенью – 120 тысяч человек.

В столице продолжился набор на военную службу по контракту