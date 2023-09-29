Минстрой допустил, что ряд городов в новых регионах РФ восстанавливать не будут

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Ряд городов в присоединенных регионах России не будут восстанавливать, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

По его словам, в настоящий момент есть определенные условия, при которых заниматься восстановлением нельзя.

"Попасная – мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла, естественно, и газа тоже, но люди хотят остаться", – поделился он.

Вместе с этим Файзуллин добавил, что работы по восстановлению толком не ведутся в Северодонецкой агломерации.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому 30 сентября назначается Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

До этого стало известно, что российское правительство выделит порядка одного миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, ключевые морские объекты города нуждаются в восстановлении, среди них – железнодорожное депо, разъезды, электроподстанция, мастерские, склады, автодороги.

Стали известны детали восстановления Мариуполя