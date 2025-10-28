МВД: "пакет с телом" на дереве в Перми оказался инсталляцией

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Черный пакет на дереве, напугавший горожан на улице Чкалова в Перми, оказался инсталляцией ради развлечения. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В отдел полиции по Свердловскому району поступило сообщение о том, что на ветке в городе висит большой черный пакет, по форме напоминающий человеческое тело. Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что таким образом неизвестные пытались пошутить.

Ранее в пабликах Перми распространили фото этого "пакета с телом" на дереве. Оно находится рядом с пунктом выдачи заказов. На полиэтилене якобы была прикреплена записка со словами: "Нагрубил менеджеру".

В ведомстве призвали жителей города избирательнее относиться к юмору, чтобы не тревожить сограждан понапрасну и не отвлекать сотрудников МВД от работы. Шутки должны оставаться адекватными и безопасными, подчеркнули в полиции.

Ранее стало известно, что ученица одной из калужских школ в шутку подбросила червя в суп в столовой и опубликовала фото в социальных сетях. Снимок быстро распространился через анонимные паблики, вызвав волну негатива в адрес работников столовой. Проведенное расследование и проверка камер видеонаблюдения доказали ложь девочки.

