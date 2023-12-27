В Минтрансе заявили, что видео с ползущими по ледяной дороге людьми снято не в Омске

Фото: телеграм-канал "112"

Министерство транспорта опровергло информацию о том, что видео с ползущими по ледяной дороге людьми снято в Омске. Об этом пишет РИА Новости.

На кадрах видеоролика видно, как люди пытаются на четырех конечностях переползти покрытую ледяным слоем трассу. Видно, что в кювете лежат автомобили.

В комментариях к ролику указывалось, будто бы съемка велась на территории региона в районе трассы от Омска до Павлодара. Однако на одном из полицейских автомобилей было видно, что надпись "полиция" написана на латинице.

"Видео массово рассылалось в мессенджерах и распространялось в телеграм-каналах", – уточнили в региональном ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули, что на дорогах Омской области ситуация стабильная, все ограничения из-за непогоды были сняты еще 26 декабря после 20 часов. До этого, пишет издание, в регионе из-за погодных условий вводили ограничения на движение автобусов, маршрутного транспорта и такси.

До этого два пункта обогрева развернули на месте многокилометрового затора на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург в Свердловской области. Затруднение возникло из-за аномальных снегопадов, накрывших регион, указывали в МЧС.

Ранее в столичном Дептрансе призвали автомобилистов пересесть на городской транспорт, так как в течение 27 декабря местами в Москве ожидается снег.

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